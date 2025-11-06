El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano designó como Comisarios Apostólicos Adjuntos a Monseñor Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa; al licenciado César Arriaga Pacheco; y al abogado Juan Velásquez Salazar, quienes colaborarán con el Comisario Apostólico, Monseñor Jordi Bertomeu-Farnós.

Según la disposición del Dicasterio, los nuevos comisarios participarán en los actos, procedimientos y acciones necesarios para ejecutar las medidas relacionadas con la supresión de las sociedades de vida apostólica Sodalitium Christianae Vitae y Fraternidad Mariana de la Reconciliación, así como de las asociaciones Siervas del Plan de Dios y Movimiento de Vida Cristiana.

La Santa Sede dispuso dicha supresión mediante decretos emitidos el 14 de enero de 2025, los cuales fueron aprobados expresamente por el papa Francisco, como parte del proceso de reforma y seguimiento a las investigaciones sobre las entidades mencionadas.

Con estos nombramientos, el Vaticano busca asegurar la correcta implementación de las decisiones adoptadas por la autoridad eclesiástica, así como el acompañamiento pastoral y jurídico correspondiente a los miembros y obras vinculadas a las organizaciones disueltas.