Este 11 de octubre, Arequipa será el escenario del Noveno Festival del Pan, un evento que reunirá a 70 panaderos para celebrar la riqueza y diversidad de la producción panadera en la región. La reunión será en la Plaza Mayta Cápac, distrito de Miraflores, a partir de las 10 horas, donde los asistentes podrán adquirir y disfrutar de las diferentes presentaciones de los participantes.

Katia Valdivia, jefa de distribución comercial de la distribuidora Katya, destacó que el principal objetivo del festival es revalorar tanto el consumo como la producción del icónico pan arequipeño de tres puntas y el pan de trigo.

“Existen diversas variedades de pan en el mercado, muchas de ellas son de origen extranjero. Queremos resaltar la importancia de nuestros productos locales”, afirmó Valdivia.

Entre las actividades destacadas, se llevará a cabo un concurso de piezas artísticas, donde los pasteleros mostrarán su creatividad a través de la masa de pan. La evaluación estará enfocada en la presentación visual y el tipo de relleno utilizado.

Este año, el evento contará con la participación de Ayrton Casas, reconocido ganador de concursos de piezas artísticas en China, quien traerá su experiencia internacional al festival.

Una de las tendencias más emocionantes en la producción panadera actual es la incorporación de granos andinos como la quinua y la cañihua, que añaden un valor nutricional significativo a los productos.