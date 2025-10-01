El hospital Maritza Campos, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, debe quedar vacío antes del 30 de octubre. Así lo confirmó el gerente regional de Salud, Walter Oporto, quien explicó que la fecha fue fijada por el propio gobernador regional y es clave para que se retome la construcción del nosocomio.

En el Informe de Control Preventivo N° 10181-2025-CG/GRAR-SCP, la Contraloría recomendó al Gobierno Regional de Arequipa evaluar el estado del equipamiento que está valorizado en 53 millones 255 mil 662 soles y conforme a las necesidades existentes en otros establecimientos de salud, distribuirlos con la finalidad de liberar los ambientes, “debido a que constituyen un impedimento para el proceso de reactivación de la obra que se encuentra paralizada desde junio de 2023”, señala el documento del órgano de control.

Desde octubre de 2023 se mantiene paralizada la obra que presenta un avance físico del 58% y un avance financiero del 90%, dejando inconclusa la infraestructura por lo que no se pudo instalar el equipamiento biomédico y el mobiliario administrativo y clínico adquiridos entre los años 2019 y 2020, permaneciendo almacenados. El proyecto se inició en octubre de 2018 con un valor de 134 millones 147 mil 970 soles y debió terminarse y entregarse en abril de 2020.

EXPLICACIÓN

Al respecto, el gerente de Salud refirió que el retiro se trata de un proceso complejo debido a la gran cantidad de bienes que deben sacarse, hay más de 300 equipos médicos además del mobiliario. “No se trata de un simple traslado, es un trabajo delicado porque muchos de los equipos deben pasar por evaluaciones técnicas antes de ser reubicados”, advirtió.

Frente a esta situación, se barajan dos escenarios. El primero, realizar la evaluación de cada equipo dentro del mismo hospital Maritza Campos, lo que podría tomar meses y retrasar los trabajos para terminar la obra hospitalaria. El segundo, que el gerente considera más viable para acelerar los trabajos, es trasladar los equipos a un almacén que posee el Gobierno Regional y que ya cuenta con seguridad y las condiciones adecuadas para poder efectuarse la evaluación con mayor calma. “Ya hemos tenido experiencias similares, como en Camaná, donde la revisión demoró meses. “Por eso creemos que lo más conveniente es retirarlos y hacer la evaluación fuera, cumpliendo además con la recomendación de la Contraloría”, señaló Oporto.

De los 300 equipos médicos, alrededor de 80 ya han sido evaluados y, hasta el momento, no se ha detectado que alguno esté en estado de deterioro. Sin embargo, algunos presentan piezas faltantes y deberán ser revisados a detalle por los especialistas.

Si bien se retirará los equipos médicos hasta octubre, aún falta definir el mecanismo mediante el cual se pueda autorizar su traslado hacia otros hospitales como el Honorio Delgado y el Goyeneche, eso se debe ser definido mediante una ordenanza regional que deberá ser debatida y aprobada por el Consejo Regional de Arequipa. “Esta situación es inédita y también va a servir como ejemplo para otras regiones que tienen un problema similar”, dijo Oporto.

Respecto al mobiliario médico, Walter Oporto sostuvo que es un reto aparte, debido a su volumen y cantidad. Si bien una parte podría ser trasladado, todavía se analiza cómo hacerlo sin generar complicaciones logísticas.