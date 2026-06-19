El obrero Carlos Callo Rivera, de 26 años, estuvo a pocos centímetros de morir aplastado por un camión que transportaba minerales. El hombre fue atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Garcilazo de la Vega, cerca del cementerio de la Apacheta, pero el conductor detuvo la máquina a tiempo.

Desde la sala de emergencia del hospital Honorio Delgado, aún adolorido por las lesiones en su pierna derecha, Carlos relató que la noche del último miércoles estuvo bebiendo con un varón que conoció a su llegada a Arequipa hace tres días, vino desde la ciudad de Mollendo para buscar trabajo.

CAIDA QUE POR POCO LE CUESTA LA VIDA

Tras beber, el obrero y su amigo intentaron cruzar la avenida, pero antes de que pudiera alcanzar la pista, tropezó y cayó justo cuando pasaba por la zona el camión F1O-793 con la carreta de matrícula VBL-975 en la que transportaba mineral. Carlos Callo rodó debajo de la carreta y las ruedas traseras del lado izquierdo alcanzaron su pierna derecha, pero el chofer logró reaccionar a tiempo, frenó y retrocedió para liberar al herido.

Pese a la violencia del accidente, la víctima permaneció consciente y pudo ser auxiliada por miembros de la compañía de bomberos, quienes tras estabilizar su grave herida, evacuaron a Carlos Callo hacia el nosocomio regional, donde permanece internado.

“Yo soy de Mollendo y recién he llegado a Arequipa para trabajar en lo que se pueda. Gracias a Dios estoy con vida, aunque la lesión en mi pierna derecha es grave, tengo una fractura, me han dicho los doctores”, dijo el herido, que espera poder ser hospitalizado lo antes posible dado que, además de la fractura, ha perdido uno de los dedos de su pie derecho al ser aplastado por las ruedas del camión.

El conductor fue intervenido y la unidad quedó inmovilizada en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero.

Al momento del accidente, el camión no contaba con el Seguro Contra Accidentes de Tránsito (Soat) activo.