La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) celebrará su 30 aniversario con una edición especial que se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

El evento reunirá a escritores, editoriales, artistas y lectores en una programación que incluirá más de 600 actividades culturales.

La Cámara Peruana del Libro informó que la feria contará con más de 65 invitados internacionales, una delegación ecuatoriana integrada por más de 30 representantes y más de 550 horas de programación.

Entre los autores confirmados figuran Eduardo Sacheri, Javier Peña, Yusuke Imamura y Kim Sunmi, además de destacados escritores peruanos como Jaime Bayly, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Karina Pacheco y Santiago Roncagliolo.

Ecuador participará como país invitado de honor con una amplia agenda de actividades literarias, artísticas y audiovisuales. Asimismo, la organización anunció homenajes al escritor Alfredo Bryce Echenique y a la poeta Blanca Varela, en el marco del centenario de su nacimiento.

Como parte de las facilidades para los asistentes, la FIL Lima 2026 ofrecerá buses gratuitos desde el Parque de la Amistad y el Jockey Plaza hacia el recinto ferial. Además, el ingreso será gratuito para todo el público durante las primeras horas de la jornada inaugural del 22 de julio.

Las entradas para el resto de fechas estarán disponibles a través de Teleticket.