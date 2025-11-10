El próximo martes 11 de noviembre de 2025, ocho distritos de Arequipa se verán afectados por un corte de agua potable programado por la empresa Sedapar.

La medida se realiza debido a los trabajos de limpieza y desinfección de los reservorios N‑20 y N‑20A de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Miguel de la Cuba Ibarra, fundamentales para garantizar el suministro seguro de agua a la ciudad.

La suspensión del servicio comenzará a las 6:30 de la mañana y se estima que el agua volverá a los hogares alrededor de las 11:30 de la noche del mismo día. Durante este tiempo, se recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente para uso doméstico y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Los distritos afectados incluyen Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yura.

CONOZCA LAS ZONAS AFECTADAS:

Corte de agua en 8 distritos de Arequipa.

Sedapar recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente para uso doméstico y tomar precauciones durante la suspensión del servicio.