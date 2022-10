De 11 unidades de negocio del Sistema Integral de Transportes (SIT), ocho pasarán por la calle San Juan de Dios – Jerusalén del Cercado de Arequipa, informó Luis Miguel Carpio, gerente de Transporte Urbano de Municipalidad Provincial de Arequipa.

Transcayma y Unión AQP son las únicas que circulan por el medio del Centro Histórico y en dos semanas podrían sumarse Emarsitran, Characato, AQP Masivo, Mega Bus AQP, Cotum Expres y Etrabus.

No obstante, el funcionario reconoció que desde hace cuatro años varios distritos no tenían servicio de transporte completo y se viene trabajando para que las rutas se amplíen en Villa Confraternidad de Alto Selva Alegre donde ya está entrando el servicio, en Paucarpata llegará a Miguel Grau y al sector de Los Olivos de Chiguata.

Además, Nueva Alborada de Paucarpata tendrá la ruta la avenida Los Incas, altura del terminal terrestre. Se va a incluir en Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado, donde no estaba incluido el sector de la Autopista Arequipa - La Joya, Apipa y José Luis Bustamante y Rivero. En Miraflores llegará hasta Los Girasoles.

“Se va a determinar el lunes por la tarde, el miércoles habrá reunión para discutir todas las rutas. Luego, las reuniones con la población, la implementación del día de inicio con bases de socialización para la actualización de rutas”, señaló.

LUIS MIGUEL CARPIO RENUNCIÓ A LA GERENCIA DE TRANSPORTES

Carpio confirmó que presentó su carta de renuncia al cargo de la Gerencia de Transporte Urbano de la MPA y el último martes se formalizó cuando el alcalde Omar Candia aceptó.

En las próximas horas se daría a conocer al nuevo funcionario y entraría en funciones el lunes 10 de octubre.

“No he tenido ninguna presión del alcalde (Omar Candia) al momento de tomar esta decisión, los motivos fueron personales y de mejora laboral. Me adelantaron que ya tienen a la persona que me reemplazará. El último viernes (30 setiembre) presenté la carta de renuncia, el martes (4 de octubre) me reuní con el alcalde y el lunes (10 de octubre) dejo de trabajar”, afirmó Carpio.

No obstante, se conoció que el alcalde Omar Candia no toleró que Luis Carpio esté a favor de la variación de la tarifa del pasaje de transporte urbano, solicitado por las unidades de negocio afiliadas al SIT.