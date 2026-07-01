Arequipa se consolida como una de las regiones con mayor compromiso democrático del Perú. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la provincia registró un ausentismo electoral de apenas 18.9 % en las Elecciones Generales 2026.

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Con esta cifra, Arequipa se ubica entre las cinco regiones con menor inasistencia a nivel nacional, solo por detrás de Tacna.

De un total de 994 148 electores hábiles, 232 377 arequipeños no acudieron a las urnas, mientras que el resto sí cumplió con su deber cívico.

Según el informe de “Analítica Electoral 1″ de la ONPE, destaca que Arequipa, junto a Tacna y Puno, forma parte del grupo de regiones del sur del país donde los niveles de ausentismo se han mantenido históricamente entre el 10 % y el 30 %, muy por debajo de lo registrado en la Amazonía y el norte peruano.

En detalle, la participación es del 83.113 % en Arequipa, seguido por Islay (78.453 %), Caylloma (76.880 %), Camaná (76.747 %), Caravelí (72.750 %), Castilla (67.634 %), Condesuyos (60.821 %), La Unión (55.579 %).

MIEMBROS DE MESA

El informe también resalta el rol de las mujeres arequipeñas en la organización del proceso electoral. La región registró una de las tasas más altas de participación femenina como miembros de mesa, con 76 %, ubicándose en segundo lugar a nivel nacional, solo superada por Pasco.

Estos resultados refuerzan el patrón detectado por la ONPE, que vincula una mayor presencia del Estado y mejores condiciones de desarrollo humano con una mayor asistencia a las urnas, especialmente en las regiones del sur del país.