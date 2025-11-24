Desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre, los electores podrán elegir su local de votación a nivel nacional debido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma con miras a las Elecciones General es 2026 (12 de abril).

La plataforma está habilitada todos los días y las 24 horas; además de acceder en tres idiomas. Cada elector podrá elegir hasta 3 locales únicamente dentro del distrito que figura en DNI, según dirección válida al cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025).

La página web es eligetulocal.onpe.pe

PROCEDIMIENTO

Si el procedimiento es por vía web, el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres preguntas personales. En caso sea por web móvil, para verificar tu identidad debes escoger una de las dos modalidades: respondiendo tres preguntas personales o tomando una foto de tu DNI o mediante reconocimiento facial.

Luego de verificar la identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico, número de celular, datos de ubigeo del DNI, y también en caso de tener algún tipo de discapacidad.

Después, el elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo. Tras la confirmación, la persona podrá hacer la elección de sus 3 locales de acuerdo a su preferencia. Finalmente, aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones, para luego conocer su mesa de sufragio en el mes de marzo de 2026.

AREQUIPA

En el caso de Arequipa, Brenda López, supervisora y gestora encargada de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE, indicó que son 622 locales a nivel regional y 1 millón 228 340 electores.

Son 614 870 mujeres, 613 470 varones, de los cuales 288 304 son jóvenes, y 7 206 con discapacidad.

“El objetivo es acercar los locales de votación al domicilio del elector, reducir el tiempo y ahorro de dinero, optimizar la organización de las mesas de sufragio”, dijo.