El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, sorprendió con una declaración directa hacia el burgomaestre de Miraflores, Germán Torres, al señalar públicamente que “puede ser su sucesor en la provincial”.

El comentario fue hecho durante la actividad oficial del aniversario de la jurisdicción que cumple 132 años de creación. La autoridad provincial también felicitó a Torres por su “excelente gestión”.

Asimismo, mencionó obras como puentes que harán en conjunto ambas municipalidades. “Se va a unir con el pueblo de San Francisco, que es en la zona alta. De esta forma, estamos trabajando para que las zonas del sector alto ya no bajen hasta la avenida Progreso o la avenida Sepúlveda, si no vayan por la zona periférica”, agregó.

Este hecho fue interpretado como un respaldo anticipado y un gesto político a puertas de las elecciones en el 2026.