Tras la muerte de Felix Santos Choque Flores, en la represa de Aguada Blanca, el Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Majes Siguas (AUTODEMA), inspeccionó en noviembre las áreas de trabajo de esta institución y encontró graves deficiencias en seguridad y salud en el trabajo, poniendo en riesgo a más de 120 obreros.

Según el informe N.° 037-2025-OCI/0617-SVC, la entidad no exhibe ni tiene aprobados los documentos esenciales de prevención, como el IPERC, la política de seguridad y los mapas de riesgos. Los documentos presentados carecen de firmas y no se encuentran disponibles en el campamento de Aguada Blanca, ni en las oficinas de Cayma, lo que impide identificar zonas críticas y aplicar medidas preventivas.

CONDICIÓN

La situación se agrava porque 85 de los 122 obreros no recibieron equipos de protección personal este año, pese a trabajos de alto riesgo como operación de maquinaria pesada, mantenimiento de infraestructura hidráulica, vigilancia, transporte. Solo 37 fueron dotados con Equipos de protección, debido a que el Plan Anual de Seguridad permanece sin aprobación desde abril.

Las inspecciones también revelaron riesgos eléctricos severos, conexiones improvisadas, cables expuestos, luminarias inoperativas, extintores sin seguro o mal ubicados, y áreas sin ningún equipo contra incendios. Además, se detectaron desniveles sin señalizar y pisos deteriorados, incrementando la posibilidad de caídas y accidentes.

El Comité de Seguridad, no cuenta con un libro de actas, tampoco se tiene los registros de enfermedades ocupacionales que presentaron los servidores. En la entidad no se cuenta con un médico ocupacional, incumpliendo así, las obligaciones básicas de vigilancia y atención.

