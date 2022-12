El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realiza operativo en las plantas envasadoras de gas en Arequipa, debido a la queja de los pobladores por falta de combustible.

Sin embargo, Osinergmin no puede intervenir a las plantas por desabastecimiento, acaparamiento o el incremento del precio, porque ello obedece a oferta y demanda.

El abogado que acudió a la planta de Llamagas en el distrito de Cerro Colorado informó que verificarán el precio que la empresa publicó en el aplicativo Facilito y si coincide con el precio de la venta, porque observaron que muchas plantas no actualizan los precios en este aplicativo.

Señaló que el mismo trabajo realizan en los grifos y el miércoles visitaron 17 gestaciones, debido a que algunos no publicaban los precios en Facilito y verificaron que no lo hacían, porque no tenían el combustible en stock, en su mayoría, gas vehicular.

COLAS DE MADRUGADA Y REDUCCIÓN DE STOCK

Los pobladores que no compraron ayer el gas de 10 kilos, pasaron la noche en el exterior de la planta y aún no fueron atendidos. Los administradores informaron que atenderán desde el mediodía.

Además, solo hay 200 balones en stock, los cuales son insuficientes para la demanda existente.

A ello se suma que, el precio del balón se incrementó a 50 soles, cuando hasta ayer se expendía a 45 soles.