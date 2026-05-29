El paro nacional de transportistas convocado para el 2 de junio continúa en suspenso luego de la publicación del Decreto de Urgencia N.º 004-2026, norma que establece un subsidio temporal de S/4 por galón de diésel. En esa línea, dirigentes advirtieron que esperan la reglamentación para determinar si el beneficio alcanzará a las regiones.

LEA TAMBIÉN: Operación policial en Camaná permite la captura de 11 personas requisitoriadas

ACLARA

El presidente de la Coordinadora Regional de Empresas y Asociaciones de Transporte (CREAT), Isidro Flores, señaló que la publicación del decreto era uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo tras las reuniones sostenidas con los gremios desde abril; sin embargo, cuestionó que el financiamiento de S/33.8 millones haya sido transferido a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“El decreto ha salido, pero no está claro cómo quedan las provincias. Todo parece orientado a Lima y Callao. Queremos saber si la reglamentación incluirá también a Arequipa y demás regiones”, manifestó Flores y añadió que el subsidio tendrá vigencia solo por dos meses y que los gremios evaluarán si los vacíos detectados son corregidos mediante disposiciones complementarias.

El dirigente explicó que el beneficio consiste en la devolución de S/4 por galón de diésel adquirido, siempre que los transportistas acrediten la compra de combustible mediante comprobantes electrónicos y cumplan requisitos establecidos ante la SUNAT y las autoridades competentes.

Además, indicó que el subsidio sería aplicado mediante descuentos tributarios.