El paro nacional de transportistas convocado para este jueves 12 de marzo en rechazo al incremento del precio de los combustibles tuvo escaso impacto en la ciudad de Arequipa, donde únicamente un grupo de taxistas salió a protestar.

La movilización fue por los conductores vinculados a la Cámara de Taxistas de la Región Arequipa (Cetara Aqp), quienes realizaron un breve recorrido por algunas cuadras desde la Plaza Mayta Cápac hasta la avenida La Paz.

En ese punto se encuentra un grifo donde los manifestantes denunciaron el elevado costo del combustible: la gasolina regular se vende a S/20.95 por galón, la gasolina premium a S/22.15 y el diésel a S/20.75, precios que, según Adolfo Paco, presidente de Cetara, afectan la economía de los conductores y de los ciudadanos.

TRASNPORTISTAS DE CARGA PESADA Y EMPRESAS DEL SIT DESISTEN DE PARO

Hasta ayer, se había anunciado que transportistas de camiones y carga pesada se sumarían a la paralización. Sin embargo, según Teófilo Sánchez, el gremio desistió durante la noche tras una reunión con el Ejecutivo, en la que se acordó reforzar la fiscalización en grifos y plantas de combustible para evitar la especulación de precios.

En tanto, también se había advertido que los conductores de las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) de Arequipa, que operan rutas en los distritos de Cayma y Cerro Colorado, suspenderían labores en protesta porque no se les permitía elevar el pasaje a S/1.50.

No obstante, los buses salieron a trabajar con normalidad, aunque varios conductores cobran el pasaje a S/1.50, lo que generó reclamos de algunos usuarios.

El dirigente de los taxistas Adolfo Paco, criticó la falta de acciones concretas de las autoridades frente al incremento del precio de combustible. “El problema es la desidia de las autoridades que no asumen medidas frente a los altos precios”, señaló el representante gremial durante la protesta.

Pese a la convocatoria nacional, la jornada en Arequipa se desarrolló sin bloqueos ni interrupciones significativas del transporte, evidenciando una participación limitada de los gremios del sector.

