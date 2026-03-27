La anunciada protesta de estudiantes universitarios por el incumplimiento del pasaje preferencial, S/0.70 de S/1.30), reavivó la polémica en Arequipa, luego de que la Municipalidad Provincial señaló que no tiene competencia para emitir normas sobre este beneficio.

La gerente de Transportes de la comuna provincial, Milagros Chirinos, afirmó que el pasaje universitario, equivalente al 50% del pasaje adulto, está respaldado por las leyes 26271 y 30220, por lo que su cumplimiento es obligatorio a nivel nacional, por ende, no requiere de la emisión de una norma municipal complementaria.

La funcionaria indicó ayer que, se reunió con los transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT), quienes aseguraron cumplir con la tarifa diferenciada, siempre que los estudiantes presenten su carné universitario. Sin embargo, los estudiantes aseguraron que los conductores y cobradores de las unidades de transporte no aceptan el pago de 0.70 céntimos. Los jóvenes indicaron que son víctimas de insultos.

Además, es de conocimiento público que el pasaje universitario no se respeta hace varias décadas.

PROTESTA DE UNIVERSITARIOS

El estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín, David Calisaya, señaló que esta tarde a las 14:00 horas saldrán a protestar para pedir las garantías reales para que los transportistas respeten el medio pasaje para los alumnos.

La concentración será en la puerta de Ingenierías, en la Av. Independencia, luego se trasladarán hacia la sede municipal en la calle El Filtro y finalmente se movilizarán por el centro de la ciudad.

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