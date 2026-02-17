Las intensas lluvias que se registraron la tarde y noche de ayer provocaron una serie de emergencias en distintos distritos de la provincia de Arequipa, dejando vehículos atrapados, personas rescatadas, viviendas y vías colapsadas.

Uno de los hechos más críticos ocurrió en la Variante de Uchumayo, donde un bus interregional que cubría la ruta Arequipa–Tacna quedó atrapado en una enorme poza formada tras el colapso del drenaje pluvial. El aniego convirtió la vía en una laguna e impidió el paso del vehículo, obligando al rescate de aproximadamente 47 pasajeros, entre ellos 5 menores de edad y 3 adultos mayores.

Los pasajeros fueron rescatados en balsas en la Variante de Uchumayo (Foto: Difusión)

La evacuación se realizó en balsas y se prolongó por más de dos horas a cargo de los bomberos y la Policía de Alta Montaña. A pesar del operativo, el bus permanece aún en la zona y el tránsito vehicular continúa restringido. Se trata del segundo rescate en botes que se ejecuta en menos de una semana en este mismo tramo, situación que preocupa por el deficiente sistema de drenaje construido en la Variante de Uchumayo por el Gobierno Regional de Arequipa.

El bus aún no fue retirado de la Variante de Uchumayo, debido al desperfecto (Foto: Juan Guillermo Maman/ GEC)

En el bypass de la Av. Venezuela, también quedó atrapado una camioneta, cuyos ocupantes, entre ellos dos menores de edad, una mujer y el chofer fueron rescatados por los bomberos y efectivos.

COLAPSO DE VIVIENDAS Y VÍAS

En la parte alta del distrito de Mariano Melgar, en la zona de Casa Huerta San Miguel, un ambiente colapsó por la parte posterior de una vivienda, mientras su ocupante preparaba los alimentos. Lidia Mamani, propietaria del inmueble, informó que el derrumbe afectó la construcción de su vivienda, así como su conejero, provocando la pérdida de sus animales menores.

Vivienda colapsó en Mariano Melgar (Foto: Difusión)

Las lluvias también impactaron establecimientos de salud. En el centro de salud de La Tomilla, en Cayma, al menos cinco ambientes resultaron inundados. El responsable del establecimiento, Rober Solís, explicó que el agua ingresó por el lado colindante con la piscina de Cayma tras el colapso de sus canaletas. Fueron los propios trabajadores quienes realizaron labores de limpieza para restablecer la atención, pero esperan la fumigación.

En el distrito de Yura, las precipitaciones dejaron calles completamente intransitables, especialmente en sectores como Apipa. Las vías sin asfalto se erosionaron hasta más de un metro y medio de profundidad, dejando expuestas tuberías y generando riesgo para los vecinos.

Erosión de vía dejó las redes expuestas en Apipa (Foto: Difusión)

La alcaldesa de Yura, Mirta Ruelas, informó que se utilizaron motobombas para extraer el agua acumulada en viviendas de zonas como Ciudad de Dios, Tutupara y Bellavista. En total, se atendieron 64 emergencias en su jurisdicción.

MURO COLAPSÓ EN PAUCARPATA

En el distrito de Paucarpata se cayó un muro de contención en la torrentera N°3 entre el límite de Miguel Grau con Ciudad Blanca. El alcalde Marco Antonio Anco, informó que se trabajará con maquinaria para evitar más daños con las lluvias de hoy. Los vecinos reclamaron sobre el desinterés de los funcionarios, pese a las advertencias anticipadas del riesgo.

Las autoridades continúan evaluando los daños mientras que el Senamhi advirtió la alerta de continuar las lluvias durante las dos semanas que quedan de febrero.

VIDEO