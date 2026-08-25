Nacido en Puno (1988), Paul Amilcal Colque Quispe es especialista en diseño editorial y fotografía documental. Estudió diseño gráfico en el Instituto Thomas Jefferson y actualmente es bachiller en Antropología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Trabajó en agencias de publicidad e instituciones locales vinculadas a la promoción cultural.

¿Cuál fue tu motivación para dedicarte a la fotografía documental? Tengo formación en diseño gráfico publicitario, donde aprendí cursos de fotografía que luego fui puliendo al trabajar en instituciones estatales y privadas culturales locales donde me acerqué a temas relacionados al arte, fiestas y costumbres. Viajé a determinadas actividades rituales y sentía que había mucho por investigar. Me di cuenta que me faltaba una base teórica para entenderlo de mejor manera, por eso estudié antropología.

¿La cosmovisión andina ofrece una fuente de motivos documentales? Definitivamente, en la cosmovisión andina la relación con la naturaleza es muy importante. Hay un diálogo constante y un respeto por los elementos naturales que ofrece la naturaleza. Tal como nos da también puede castigarnos, es por ello que la reciprocidad no solo se manifiesta entre las personas sino escala a un plano mayor, en la cual la naturaleza es una entidad sintiente, lo que se materializa mediante rituales que ofrecen una narrativa visual rica en simbolismos.

¿El mercado ofrece oportunidades al productor audiovisual? Existe bastante producción audiovisual, especialmente por su fácil consumo a través de redes sociales, pero me parece que falta profundizar e investigar sobre determinadas actividades culturales para poder ser difundidas con mayor relevancia. Con las gestiones adecuadas se pueden consolidar proyectos interesantes, mediante el apoyo de instituciones interesadas en el Patrimonio Cultural Inmaterial y las personas interesadas. Agradezco a la señora Felicitas Huamaní Ccasa y familia por permitirme presenciar por primera vez la Qhasqa de Taya y a los pobladores del centro poblado de Taya. Igualmente, a Rocío Córdova, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, y a Franz Grupp, del Museo de Santuarios Andinos.

¿Qué ilustra tu exposición sobre la Qhasqa de Taya? Muestra las actividades que se desarrollan antes del día central, el 6 de agosto, de La Qhasqa de Taya, en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma, realizada en 2022. Se trata de la peregrinación hacia las faldas del nevado Ampato, divididos en dos vasallos (grupo de personas) tradicionales: Qhoyopujio Mama (femenino) y Tungapujio Tata (masculino). Cada uno de los grupos realiza diferentes actividades rituales en el trayecto hasta llegar a los manantiales, también llamado “ojos de agua”, donde se realizan los pagos, es decir, ofrendas principales. También se presenta un archivo fotográfico de Jaime Huamaní y un registro audiovisual que realicé durante el viaje. La Qhasqa es una expresión viva que reafirma la identidad cultural de la población local y su estrecho vínculo con el entorno geográfico. La muestra comprende 50 fotografías, distribuidas de manera que se aprecia la dualidad andina.

¿Qué proyectos contemplas para el futuro? Al tener una formación en la carrera de antropología mi interés ha crecido por profundizar en los rituales relacionados con el agua, por lo que seguiré haciendo un registro etnográfico por diversos distritos de Caylloma y quizás consolidar posteriormente un largometraje documental centrado en la gestión comunitaria del recurso hídrico y el culto al agua.

Paul Colque Quispe

Trabajó en la elaboración del contenido digital para la película “Kinra, el viaje de Atoqcha” y registro fotográfico para las películas arequipeñas: “Nanito, a la vejez viruelas” y “Pedaleando alto”.

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