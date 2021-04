Tras la visualización de los celulares, dispositivos de almacenamiento y laptops que fueron incautados a las cuatro personas detenidas por formar parte del grupo de WhatsApp Peruchitos xxxcp donde se compartía pornografía infantil, la Fiscalía determinó que solicitará la prisión preventiva para dos de los investigados.

En los celulares de Alexander Sencia Zapata y Luis Alberto Jallo Quispe, los detectives del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Depindat), encontraron videos de abuso a menores de edad, el día de la intervención policial el primero de los nombrados trató de que su hermano se llevará su equipo telefónico, pero la Policía pudo incautarlo.

Para ambos, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas solicitará la prisión preventiva de nueve meses por el delito contra la libertad en la modalidad de posesión de pornografía infantil.

En el caso de Eva Quispe . que reside en Mollendo, provincia de Islay, no se le halló nada en el celular pero sí se encontraron videos en una laptop que le fue incautada en su vivienda y debe determinarse quién fue el que manipulaba el equipo, la mujer no quiso brindar información y se acogió al silencio. Respecto al abogado Gaspar Rojas. no se encontró material incriminatorio en su celular.

RED. Serían parte de una red internacional de pornografía infantil, pero, lo más lamentable es que 33 de ellos serían peruanos.

