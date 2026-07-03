El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32692, que sanea el límite territorial entre los departamentos de Apurímac y Arequipa en el tramo que se extiende desde el trifinio de los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Arequipa —ubicado en la cumbre del cerro Lunco— hasta el punto de coordenada UTM 763 014 m E y 8 374 620 m N.

La norma fue publicada este viernes en el diario El Peruano. La finalidad de la presente ley es establecer el límite entre los departamentos de Apurímac y Arequipa para garantizar los marcos de referencia que permitan la prestación de bienes y servicios a la población de dichos departamentos.

DETALLE

De acuerdo con el texto legal, el límite inicia en la cumbre del cerro Lunco de cota 5224 (trifinio entre los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Arequipa), y avanza en dirección noreste por la divisoria de aguas entre los tributarios del río Huarcaya (quebradas Chuluncuma, Huayjoc, río Yanacollpa, río Chuchulla, quebradas Cancahua, Angostura y Acolloco) con los tributarios de los ríos Yanahuarajo (quebradas Lunco, Llancapata, Rumi Cruz), Seguiña (quebradas Huamanripa, Yurajaja) y Queñuamarca (quebradas Peste, Uchuso).

El trazado continúa por la cumbre de los cerros Umaluso, Chaja Orjo, Colongo y el nevado Tranca (cota 5203), cumbre sureste del cerro Intiutca, hasta la cumbre del cerro Uchusojasa. Luego, en dirección general “Este” por la divisoria de aguas que se forma entre los tributarios de los ríos Huarcaya y Cúshpa con los tributarios de los ríos Parco y Totora Oropesa; pasando por la coordenada UTM 745 225 m E y 8 378 534 m N de referencia (en la estribación oeste del cerro Antaymarca), cumbre de los cerros Supumarca (cota 5240), Llamojasa, Chancara, Huilacota, Alcabalusa (cota 5224), Tarucamarca, cota 5038, cumbre del cerro Jello Orjo, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 760 217 m E y 8 374 086 m N (loma Alyusca).

Continúa en dirección general Este en línea quebrada, pasando por los puntos de coordenada UTM 761 228 m E y 8 374 103 m N y 762 124 m E y 8 374 465 m N, hasta llegar a Pampa Cuatro Esquinas en un punto de coordenada UTM 763 014 m E y 8 374 620 m N.

Las coordenadas empleadas corresponden al sistema de proyección UTM, zona 18 sur, con Datum WGS84, y la memoria descriptiva fue elaborada a partir de la carta del IGP de Chulca.