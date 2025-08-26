Después de varios días de paro por la medida de lucha en las zonas costeras de Arequipa, Moquegua y Tacna, sumado a los dos meses de interrupción, los pescadores artesanales anunciaron que hoy retomarán sus labores. Sin embargo, advirtieron que el pedido de la cuota diferenciada de pota sigue vigente.

Si bien el Ministerio de la Producción aseguró el reinicio de la pesca de este recurso con cuota ampliada distribuida en dos etapas, los pescadores alertaron que el monto es insuficiente y esperan mejora para el 2026.

Además, Milward Rodríguez Vásquez, presidente de pescadores artesanales en Matarani, informó a Correo que hoy llegaría una comitiva del Gobierno central para evaluar la situación y el pedido. De no encontrar solución, podrían retomar las protestas.

SALEN A TRABAJAR

Aunque la medida de lucha sigue en pie, refirió que los pescadores saldrán, luego de levantarse la veda. En el caso de Arequipa, se habilitaron los desembarcaderos de Lomas, Chala, La Punta Blanca, Atico, La Planchada, Quilca y los dos muelles de Matarani. Reafirmó que solo un grupo de 40 botes saldrán debido a los oleajes anómalos, y en los siguientes días se sumará el resto.

“Esta cuota tiene 39 mil toneladas, solo trabajaremos 2 viajes y tenemos que aprovechar porque si paramos, otros compañeros van a pescar”, afirmó.