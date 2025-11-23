Por unanimidad, el Concejo Provincial de Arequipa decidió rechazar la modificatoria de la Ordenanza Municipal 927, que buscaba permitir el ingreso libre a taxistas formales al Centro Histórico sin restricciones del plaqueo. La propuesta fue devuelta a la Gerencia de Transportes para su replanteo.

Tras ello, más de 8 mil taxistas seguirán sujetos al plaqueo, según advirtió, Adolfo Paco, presidente de Cetara (Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa), quien calificó la decisión como un desaire y golpe directo al sector, pues llevaba meses trabajándose, incluso con una prueba en vacío.

DECIDIDOS

“Los regidores le han dicho no a la formalidad. Han condenado nuevamente al taxista formal para que pueda ser perseguido, para que pueda ser llevado su vehículo al depósito y trabajar sin ninguna tranquilidad, [...] La 927 no tiene respaldo ciudadano ni técnico y hasta trastoca normas supranacionales”, aseguró.

Anunció que su gremio evaluará medidas de protesta para buscar nuevamente la modificación de la ordenanza o de lo contrario su derogatoria. “Hoy (ayer) tenemos una reunión de urgencia. Hay descontento, hay desazón, y no descartamos una marcha rodante. No quisiéramos salir a las calles, pero si así lo decide la mayoría, lo tendremos que hacer”, advirtió Paco.