Después de casi dos meses de espera, este viernes el Concejo Municipal de Arequipa pondrá en debate la modificación de la Ordenanza Municipal N° 827, del 2016, que implementó la restricción por días y placas (plaqueo) en el ingreso de taxis al Centro Histórico.

Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región de Arequipa (Cetara), confirmó que esta propuesta fue puesta en agenda de la sesión ordinaria a realizarse este viernes por la tarde en el hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El dirigente señaló que la propuesta no sólo incluye el pase sin restricción alguna para los taxis formales, con Setare, sino también la eliminación del cuadro de infracciones establecido en el Artículo 13° de la referida ordenanza, en el que se establecen hasta 4 infracciones con sanciones dese el 10 hasta el 100 % de 1 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Respecto a esto último, en abril de este año el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la imposición de infracciones de tránsito por parte de las municipalidades sobre vehículos mal estacionados, siendo esta una competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto con la Policía Nacional.

Pese a esta sentencia, Paco manifestó que entre abril y el presente mes la comuna provincial continuaba aplicando el cuadro de infracciones.