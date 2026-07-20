Pobladores de Uchumayo gastan 12 soles al día por falta de transporte público

Más de 3 mil vecinos de Uchumayo destinan hasta S/12 diarios adicionales para movilizarse debido a la falta de cobertura del Sistema Integrado de Transportes (SIT) en varios sectores del distrito. La situación obliga a cientos de familias a recurrir a mototaxis y transporte informal para llegar al Cercado.

El alcalde de Uchumayo, Hardin Abril Velarde, informó que solicitó a la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) la ampliación de una ruta del SIT con 25 unidades. La medida busca reducir el gasto que hoy asumen miles de pobladores.

La autoridad explicó que los sectores de Nueva Concepción, Virgen de las Mercedes, Frente al Sol, La Moni, La Inmaculada Concepción y Las Peñas son algunos de los más perjudicados. En estas zonas no existe una cobertura suficiente del transporte público formal.

MOTOTAXI COMO TRANSPORTE ALTERNATIVO

Abril Vellarde indicó que, ante la ausencia de rutas directas, muchos vecinos deben pagar entre S/3 y S/6 por un mototaxi para enlazarse con el transporte hacia el Cercado. Esto eleva el costo diario de sus desplazamientos hasta aproximadamente S/12 diarios, tanto en adultos como en escolares.

El burgomaestre señaló que la comuna ya sostuvo reuniones con autoridades provinciales para sustentar el pedido. Además, precisó que el municipio ejecutó mejoras en las vías con el propósito de facilitar el ingreso de las unidades y evitar observaciones de las empresas operadoras.

También manifestó que, si existe voluntad del Concejo Provincial y de la Gerencia de Transportes, la ampliación de la ruta podría concretarse en menos de un mes. Con ello se espera beneficiar a más de 3 mil habitantes y disminuir la dependencia del transporte informal.

Alcalde estima que alrededor del 30% de usuarios aún utiliza transporte informal por rapidez en horarios nocturnos.