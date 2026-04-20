Los pobladores del Centro Poblado Huacapuy, ubicado en el distrito de José María Quimper en Camaná, expresaron su rechazo a la construcción de un crematorio en la zona, debido a temores relacionados con una posible contaminación ambiental y la emisión de olores que afectarían su calidad de vida.

El dirigente del frente de defensa de Huacapuy, Emir Carazas, cuestionó que la licencia de construcción haya sido otorgada por la municipalidad distrital, pese a que, según indicó, se trata de una zona urbana. En esa línea, manifestó en “Camana Go” que la población no está de acuerdo con la instalación de este tipo de infraestructura.

Por su parte, el alcalde del centro poblado, César Taracaya Aguilar, confirmó que el proyecto cuenta con licencia de construcción; sin embargo, precisó que aún no dispone de los permisos necesarios para iniciar operaciones. Asimismo, informó que durante una reunión realizada el último domingo, los vecinos manifestaron mayoritariamente su oposición al funcionamiento del crematorio.

Los ciudadanos indican que, incluso si el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales, su operación podría generar impactos negativos en la salud y el bienestar de la comunidad. Sustentaron que en las inmediaciones se ubica una institución educativa, lo que incrementa la preocupación por posibles efectos por los olores.

Ante este escenario, los vecinos no descartan realizar nuevas acciones para impedir la operación del crematorio, mientras exigen a las autoridades una revisión más exhaustiva del proyecto y el impacto en la población.