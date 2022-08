Hace una semana, desde el comando de la PNP se informo que las labores de búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugge y del adolescente Kevin Ramos continuaban realizándose en el valle del Colca; sin embargo, los familiares del menor indicaron que en su caso no es así.

Vanessa Ramos refirió a Correo que desde hace dos semanas no hay presencia de personal especializado de Alta Montaña ni Buzos que realicen la búsqueda de su hermano en las aguas del río Colca, a donde cayó el 26 de enero por el tramo que surca el distrito de Yanque.

La hermana del adolescente indicó que a raíz de la ausencia del personal especializado, pidió una audiencia que se realizó ayer en la sede de la XI Macrepol y a la que asistieron los jefes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña y de la Divincri.

“Me dijeron que hay presencia policial pero no están buscando. de las comisarías pueden estar yendo a mirar pero en realidad ya no están los buzos ni el personal especializado que hacía la búsqueda en el agua. no están desde hace dos semanas”, dijo Vanessa.

Agregó que los oficiales con quienes se reunió le recomendaron acudir a la fiscalía de Chivay para solicitar que la búsqueda continúe. “Eso lo haré el lunes que iré para allá. Ahora más que nunca se puede entrar al rio porque el caudal del agua ha bajado bastante pero hay zonas donde existen pozas, puede estar atrapado entre las rocas”, dijo.

“Desde la caída del menor al agua solo se ha encontrado el polo, una zapatilla y el pantalón que llevaba puesto Kevin al momento del accidente“, remarcó Vanessa.

Las primeras dos prendas fueron encontradas por sus familiares a la altura de Achoma en febrero y en mayo el personal especializado que fue movilizado para su búsqueda halló su pantalón. “Si encontramos algo serán restos, pero queremos que se siga buscando para tener algo de mi hermano”, señaló la hermana.