Juan Pacompía A. y sus hijos sobrevivieron a un atentado perpetrado la mañana de ayer por dos presuntos sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes huyeron luego de que las víctimas lograran refugiarse en la comisaría de Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado. Según la Policía, el ataque estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas vinculado a un crimen ocurrido hace tres meses.

La familia se encontraba circulando cerca de las 9:00 horas por la avenida Bicentenario a bordo de una camioneta cuando advirtió que era seguida de cerca por dos sujetos en motocicleta. Al llegar a la altura de la avenida Corpac, los desconocidos se acercaron por el lado del copiloto y cerraron el paso al vehículo conducido por Pacompía.“¿Qué quieres?”, le gritó al conductor de la motocicleta. En respuesta, el copiloto extrajo un arma de fuego y realizó dos disparos.

Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas delantero e hirió a Pacompía en el brazo derecho. Toda la escena fue registrada por su hija con un teléfono celular. “Me dieron”, se le escucha decir al herido mientras sus hijos le piden que acelere y escape del lugar.

PRESUNTA VENGANZA POR MUERTE

La familia se dirigió de inmediato a la comisaría de Zamácola, donde estacionó la camioneta y solicitó ayuda. Los agentes salieron en busca de los atacantes; sin embargo, estos lograron huir para evitar su captura. Juan Pacompía fue trasladado al centro de salud Maritza Campos, donde recibió atención médica por la herida de bala en el brazo.

Posteriormente, fue llevado nuevamente a la dependencia policial para continuar con las diligencias. De acuerdo con información policial, el atentado estaría relacionado con la muerte de Daniel Aguirre Mendoza, alias “Chote”, presunto integrante de la banda criminal “Los Tomates”, quien fue asesinado durante una fiesta patronal realizada en agosto en la asociación Villa Fontana.

Según las investigaciones, su deceso se produjo tras una gresca con una persona de apellido Pacompía, sin embargo, las investigaciones determinarán si el herido de ayer tiene alguna relación. Los agentes no descartan que el ataque contra Juan Pacompía responda a una represalia vinculada con ese hecho.

Un joven de apellido Pacompia fue golpeado por uno de “Los Tomates”, sería él quien disparó a “Chote”.