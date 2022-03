Más de 465 kilómetros han recorrido durante un mes y medio los agentes policiales desplazados al valle del Colca, en la provincia de Caylloma, para la búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugghe y no han encontrado rastros de posible ubicación.

Esto ha generado una nueva hipótesis, que, al igual que Kevin, que aun no aparece varado, la turista pudo también haber caído al río Colca.

El coronel PNP Marcos Cuadros, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) dijo que debido a la baja temperatura de sus aguas, el estado de descomposición es lento y pueden aun permanecer sumergidos y atrapados entre las rocas.

“Es probable que quizás no aparezcan hasta que floten, es una posibilidad”, dijo tras señalar que si bien se ha emitido un informe en el que no se encontró indicios de un hecho criminal, nada se ha descartado.

Policías terminaron de buscar por las montañas

TRABAJO CONTINUARÁ PARA BUSCAR A NATACHA Y KEVIN

Informó que a pesar de la gran extensión de terreno que han cubierto a lo largo de la rivera del río y los circuitos turísticos, la disposición del comando policial es que se continúe con la búsqueda, no solo de la turista sino también de Kevin Ramos quien también desapareció en las aguas del río Colca el 25 de enero, un día después del extravío de Natacha durante su caminata hacia el valle de Sangalle.

Pese a que el personal de los Kallpas de Cusco se replegaron a su unidad de origen, el jefe de la Divincri sostuvo que ello no quiere decir que las labores de búsqueda se vayan a suspender. “El trabajo va a continuar, tenemos más de 40 efectivos de unidades especializadas desplegados en la zona, además de los 50 agentes que hay en las comisaría de Chivay, Cabanaconde, Madrigal y Huambo; todos ellos, por turnos, también están involucrados en la ubicación de los desaparecidos”, dijo.

AUMENTA LLEGA DE TURISTAS FRANCESES Y BELGAS

Por otra parte, los turistas europeos como los franceses y belgas están llegando a la ciudad de Arequipa para luego dirigirse al cañón del Colca, pese al mal clima que se registra en la zona, señaló Paola Revilla, subgerente de Relaciones Exteriores y Turismo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Algunos arriban a la Ciudad Blanca atraídos por la curiosidad de conocer el lugar donde desapareció la turista belga, el 24 de enero. Otros, porque ya tienen el itinerario comprado con anticipación.

La funcionaria señala que el fenómeno es conocido como turismo negro, aunque no siente que haya cambiado para mal la noticia en la órbita de la demanda turística.

“Eso se verá influenciado después, si es que eso afecta mucho vamos a ver que hay menos turistas receptivos que no quieren venir porque no quieren perderse, en caso de los turistas mochileros. Pero existen otros turistas que tienen el itinerario comprado con anticipación que vienen en grupos, contratan una agencia de viajes y saben que no van a tener ningún inconveniente”, apuntó.

No obstante, en el Centro de Información de Turismo de Arequipa se registra más visitantes extranjeros que nacionales. “Siempre se les recomienda que contraten una agencia, el tema económico es casi igual”, dijo.

Por la pandemia, los ciudadanos chilenos dejaron de llegar a Arequipa y los nacionales optan por visitar las playas del norte e Ilo (Moquegua).