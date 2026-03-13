Cuando los riñones dejan de funcionar, el organismo ya no puede eliminar las toxinas ni el exceso de líquidos por sí mismo, es ahí cuando las personas deben someterse a la diálisis, un procedimiento en el que una máquina cumple el trabajo que los riñones ya no pueden realizar y al que ingresa, en promedio, un paciente nuevo cada día, al menos en el hospital Honorio Delgado Espinoza.

Según el médico nefrólogo, Marco García Salamanca, esta situación se vuelve cada vez más frecuente y la gran cantidad de personas que dependen del tratamiento para vivir, refleja el avance silencioso de las enfermedades renales que afecta aproximadamente al 10 % de la población en el país.

Esto significa que alrededor de tres a cuatro millones de personas podrían tener algún grado de daño renal, muchas veces sin saberlo. El problema radica en que, en la mayoría de casos, el deterioro de los riñones no presenta síntomas en sus primeras etapas, por lo que suele detectarse cuando el daño ya es severo.

ALGUNOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD RENAL

“Cuando la enfermedad avanza, aparecen señales como hinchazón en las piernas, orina espumosa, cansancio constante o retención de líquidos, síntomas que evidencian que los riñones ya están funcionando de manera deficiente”, sostiene el especialista. En estos casos, los pacientes pueden terminar dependiendo de terapias de reemplazo renal como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal.

El daño renal es progresivo e irreversible. Es decir, una vez que los riñones comienzan a deteriorarse, no existe una cura definitiva; lo único que se puede hacer es retrasar la progresión de la enfermedad mediante tratamiento médico, dieta y control estricto; por ello recomendó realizarse chequeos anuales a partir de los 40 años, especialmente aquellos que tengan problemas con la diabetes y la hipertensión arterial, responsables de cerca del 50 % de los casos de enfermedad renal.

Un promedio de 150 personas por día son dializadas en el hospital regional, otros son derivados a clínicas privadas.

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