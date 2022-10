Los nuevos ambientes levantados para el puesto de salud “La Tomilla”, en el distrito de Cayma, aún no puede ser utilizados completamente debido a la falta de equipamiento que se comprometieron entregar en un mes por la municipalidad distrital, pese a ello, los pacientes continúan siendo atendidos en carpas y algunos deben ir a otros centros de salud.

RECLAMO

El presidente del comité de gestión de la posta La Tomilla del distrito, Sabino Chullo Quispe, manifestó que el alcalde Jaime Chávez no da respuesta al llamado de la población que pide que termine por completo sus obras y no a medias, pues la entrega física se dio el pasado 11 de agosto y hasta el momento no habría fecha de entrega completa.

Refirió que no solo los 10 mil pobladores del sector se verían beneficiados, sino también todo el distrito al tratarse de un puesto de salud nivel moderno con varios ambientes como consultorios ambulatorios de medicina general, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar, enfermería y teleconsulta.

“Lo único que pide la población del sector es que lo inaugure como está en el expediente técnico, antes de que se vaya. Que deje todo listo y nos responda porque ya se le ha mandado en reiteradas veces y nada. Parece que el señor alcalde se está dejando y no sabemos por qué no cumple”, sostuvo.

Los pobladores llevan esperando estos ambientes nuevos desde hace 8 años y tras un largo proceso, recién habría iniciado los trabajos el pasado 30 de marzo del año 2021, en el que fue construida en un área de 668.28m2, con una inversión de 5 millones de soles.

Sabino Chullo, exhortó al alcalde realizar una inauguración como debe ser, pues a finales de año y con una nueva gestión del próximo alcalde sería poco complicado terminar esta obra.