Los precios de los combustibles mantienen una tendencia a la baja y esta situación continuaría durante diciembre, informó hoy Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa.

Informó que a la fecha, los gasoholes premium y regular en la región no superan los 20 soles por galón, mientras que el diésel registra un precio promedio de 23 soles.

El dirigente del sector señaló que la reducción responde a dos factores: la recuperación del abastecimiento nacional y la disminución de las cotizaciones internacionales del petróleo. “El precio internacional bajó. Los factores han permitido que haya un menor precio en el mercado y van a seguir bajando”, dijo.

Respecto al ámbito nacional, explicó que Petroperú ya superó los problemas que impedían operar al 100% de su capacidad, situación que generó una menor disponibilidad de combustibles. Actualmente, existe una mayor oferta en el mercado, lo que contribuye a estabilizar y reducir los precios para los consumidores.

A ello se suma la caída del precio internacional del petróleo. Salas precisó que el barril llegó a cotizarse en 105 dólares y actualmente se encuentra en un promedio de 83 dólares. En Europa pasó de 115 a 92 dólares, una variación que también ejerce presión a la baja sobre los precios de los combustibles.

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), señaló que su precio registró variaciones durante las últimas semanas debido a una mayor demanda en Europa, donde el descenso de las temperaturas aumentó el consumo de energía. Sin embargo, consideró que este comportamiento no será determinante y que la demanda debería disminuir en enero.