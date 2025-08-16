Este fin de semana, cientos de familias acuden a los mercados de Arequipa para abastecerse de los productos de primera necesidad, no obstante, encontraron que aumentó el precio de algunas verduras con relación a la semana anterior.

Por ello, Correo llegó hasta el centro de abasto Nueva Esperanza, ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los costos de las carnes, verduras, y tubérculos.

En ese sentido, el kilo de pollo se expende en 9.00 soles, carne de res en 17.00 soles, de cerdo a 14.00 soles (dependiendo del tipo de corte).

Respecto a las verduras, el choclo a 3.00 soles, zapallo a 2.00 soles, cebolla desde 2.00 soles, calabaza subió de 2.00 a 2.50 soles, tomate a 2.00 soles, habas a 3.00 soles, vainita a 5.00 soles y zanahoria a 2.00 soles.

Además, los comerciantes afirmaron que se incrementó el precio del limón, de 3.00 a 4.00 soles. Así también, la arveja a 4.00 soles, brócoli a 2.50 soles, coliflor a 3.00 soles, betarraga a 2.50 soles, pepino a 2.50 soles, lechuga a 1.00 la unidad.

Asimismo, en tubérculos, la papa rosada a 9.50 soles por 5 kilogramos, y el camote a 3.00 soles.