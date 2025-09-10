Deportistas arequipeños como Claudia Meneses López, Luis Ponce Arroé, Edgar Rivera Cervera, Alberto Alvarado Aco y Delia Núñez de Álvarez, fueron reconocidos como ejemplo de esfuerzo y superación para las nuevas generaciones.

Meneses López ha sabido representar a la ciudad y el país en diversos eventos, como el XXI Mundial de Atletismo Máster en la prueba de los 400 metros con vallas en 2025, en tanto que Luis Ponce Arroé es exfutbolista y entrenador que desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en el FBC Melgar.

Edgar Rivera Cervera es también futbolista recordado, en tanto que Alberto Alvarado y Delia Núñez son reconocidos, el primero por ser parte de la selección de Melgar que campeonó en 1981 y Núñez, como exbasquetbolista del equipo Buenos Aires de Cayma.

El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, destacó que todos demostraron que el dicho de “mente sana en cuerpo sano” es cierto, porque todos destacaron también en sus carreras profesionales, lo que fue reafirmado por el alcalde de Yanahuara y expresidente del Instituto Peruano del Deporte en Arequipa, Sergio Bolliger, durante la ceremonia de homenaje que organizó la Universidad Católica de Santa María para la inauguración del complejo deportivo de la Universidad Católica de Santa María en un áfrea de 500 metros en Sachaca.

En este acto, el rector Jorge Cáceres Arce entregó la distinción “Orgullo Santamariano” y señaló que con este ejemplo, se quieren incentivar en los estudiantes “a que se formen como profesionales no solo de excelencia académica, sino también personas íntegras, activas y saludables”.