La Universidad Católica de Santa María (UCSM) presentó dos buses eléctricos, los primeros en la ciudad de Arequipa, para realizar el transporte de los estudiantes de las zonas alejadas hacia la casa de estudios.

Se trata de las primeras unidades de este tipo en la ciudad de Arequipa, de entre las 8 registradas a nivel nacional. Con esta adquisición, la casa superior se convierte además en la primera universidad del país en implementar transporte completamente eléctrico y gratuito para los universitarios.

Los buses van a ser utilizados por los estudiantes quienes residen en la zona norte y sur de la Ciudad Blanca. Serán en dos turnos y un desplazamiento diario al campus universitario.

La incorporación de esta flota representa un paso hacia la innovación en el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), con el objetivo de implementarlo en el transporte urbano.

A la ceremonia de presentación, que se realizó este martes en la Plaza de Armas de Arequipa, asistieron autoridades de la Policía, municipales y educativas.