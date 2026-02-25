Visita será con ministros de Estado, con el fin de atender de manera conjunta en cada una de las carteras.
Visita será con ministros de Estado, con el fin de atender de manera conjunta en cada una de las carteras.

El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, viaja hoy a Arequipa luego de la declaratoria de estado de en varios distritos afectados por intensas precipitaciones pluviales.

El mandatario informó, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, que llegará a Arequipa acompañado de cinco ministros de Estado, quienes juramentaron anoche y participaron en una sesión extraordinaria donde se acordó la declaratoria de emergencia.

Llegan la presidente del Consejo de Ministros, Denisse Azucena Miralles Miralles; el titular del de Vivienda Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera y Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

Según detalló, la agenda de trabajo en la región estará centrada en la evaluación de daños y la coordinación directa con los alcaldes distritales y provinciales. En ese marco, se prevé una reunión con el gobernador regional, Rohel Sánchez, a fin de articular acciones que permitan atender a la población afectada y acelerar los trabajos de rehabilitación.

La visita comprende tanto la atención de daños ocasionados por lluvias, inundaciones y huaicos, como acciones preventivas ante el peligro inminente de nuevos eventos climáticos. Se prevé que recorrerá las zonas afectadas de la parte alta del distrito de Cayma y Yanahuara.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS