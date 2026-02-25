El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, viaja hoy a Arequipa luego de la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en varios distritos afectados por intensas precipitaciones pluviales.

El mandatario informó, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, que llegará a Arequipa acompañado de cinco ministros de Estado, quienes juramentaron anoche y participaron en una sesión extraordinaria donde se acordó la declaratoria de emergencia.

Llegan la presidente del Consejo de Ministros, Denisse Azucena Miralles Miralles; el titular del de Vivienda Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera y Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

Según detalló, la agenda de trabajo en la región estará centrada en la evaluación de daños y la coordinación directa con los alcaldes distritales y provinciales. En ese marco, se prevé una reunión con el gobernador regional, Rohel Sánchez, a fin de articular acciones que permitan atender a la población afectada y acelerar los trabajos de rehabilitación.

La visita comprende tanto la atención de daños ocasionados por lluvias, inundaciones y huaicos, como acciones preventivas ante el peligro inminente de nuevos eventos climáticos. Se prevé que recorrerá las zonas afectadas de la parte alta del distrito de Cayma y Yanahuara.

