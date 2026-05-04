Priorizan proyectos de saneamiento para mejorar servicios básicos en Camaná

La Municipalidad Provincial de Camaná y la empresa Sedapar definieron como prioridad la ejecución de tres importantes proyectos de saneamiento que buscan mejorar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en la provincia.

Entre las iniciativas priorizadas figura el mejoramiento y ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Camaná, Samuel Pastor y Nicolás de Piérola. Asimismo, se contempla la optimización del sistema previsto en el Plan Maestro de Camaná y la renovación del reservorio elevado R-2.

Según la información de la municipalidad, estos proyectos permitirán atender necesidades urgentes de la población, especialmente en zonas donde el servicio presenta deficiencias.

El financiamiento de las obras se concretaría por la modalidad de Obras por Impuestos, que permitiría la participación del sector privado en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de la minera, en el marco del VIII Convenio con la Sociedad Cerro Verde.

Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de esta mañana, se estableció continuar con reuniones técnicas para avanzar en la estructuración y ejecución de los proyectos priorizados en el corto y mediano plazo.