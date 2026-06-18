El Ministerio de la Producción (Produce) estableció el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del recurso erizo (Loxechinus albus) para el año 2026 en el ámbito marítimo comprendido entre La Miel y Mollendo, ubicado en las provincias de Camaná e Islay, región de Arequipa. La normativa no incluye Punta de Hornillos.

La disposición se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.º 000175-2026-PRODUCE, firmada por el titular del sector, César Quispe Luján, y publicada este 18 de junio en el diario oficial El Peruano.

La cuota se reparte en cuatro sectores del litoral: 52,51 toneladas para el Sector A; 59,23 toneladas para el Sector B; 88,33 toneladas para el Sector C; 247,36 toneladas para el Sector D, el cual concentra más de la mitad del total autorizado.

El área evaluada no incluye Punta Hornillos, que se encuentra dentro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, según precisó el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en los informes técnicos que sustentan la medida.

Además, la norma dispone que solo podrán extraer el recurso las embarcaciones artesanales con compresora de aire y los pescadores no embarcados que cuenten con permiso de pesca vigente y figuren en un padrón que la Gerencia Regional de la Producción de Arequipa deberá publicar en un plazo de 10 días hábiles.

Entre las reglas para la faena figuran respetar la talla mínima de captura de 7 centímetros, desembarcar únicamente en puntos autorizados y entregar un formato de registro por cada viaje de pesca. Además, queda prohibido desconchar el erizo a bordo o en tierra, así como transportar la pulpa antes de su ingreso a planta.