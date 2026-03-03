La colocación de publicidad electoral y la realización de mítines en el Centro Histórico de Arequipa está prohibido, según la Municipalidad Provincial de Arequipa.

En ese sentido, las organizaciones políticas no pueden instalar banners, carteles y otros similares en los espacios públicos, fachadas de las viviendas o en las casonas declaradas como monumentos, según la Ordenanza N.° 1363-2025.

El objetivo es preservar el patrimonio arquitectónico, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Respecto a la realización de reuniones proselitistas o mítines, según la Municipalidad, estas actividades están prohibidas en el corazón del Centro Histórico. Únicamente se han habilitado dos puntos autorizados para concentraciones políticas: la Plaza España y la Avenida Tacna y Arica, sin embargo, deben tramitar el permiso.

Para el uso de estos dos lugares, las organizaciones políticas deben cumplir con los siguientes requisitos documentarios:

• Solicitud formal dirigida al alcalde provincial.

• Resumen detallado de la actividad a realizarse.

• Croquis del desplazamiento o recorrido previsto.

• Presentación de la evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos (ECSE), emitida por la subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres (Revisión de escenario).

El incumplimiento o el uso de espacios públicos no autorizados conlleva a la aplicación de multas que alcanzarán hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 5 mil 500 soles.

