En las actividades de concurrencia masiva por el 485° Aniversario de la Fundación de Arequipa, algunas figuras políticas, entre exfuncionarios, exautoridades y precandidatos, tuvieron la ocasión de volver a darse un baño de popularidad.

El Corso de la Amistad 2025 no fue la excepción y mientras las primeras delegaciones iban finalizando su participación en la avenida Independencia, un varón con costal en mano empezó a repartir a los asistentes unos llaveros.

Estos iban acompañados con el nombre “Caverito”, además de frases como “ayúdame a ayudarte” y “amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza, no de tu odio, ni de tu ocio”, y de una caricatura en clara alusión a José Luis Cavero Astete, exfuncionario de la Municipalidad de Arequipa en la gestión de Alfredo Zegarra, y que fuera absuelto de los delitos de tráfico de influencias en el caso “Jardines de Chachani”.

Cabe señalar que el exfuncionario de Zegarra tuvo militancia en Arequipa Renace, pasando al partido Todos Por el Perú, actualmente no se encuentra afiliado a organización política alguna.

EXALCALDES

La Entrada de Ccapo de Cayma también estuvo marcado por sorpresivas apariciones. Los exalcaldes de Arequipa, incluidos los distritales, fueron invitados por el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, para participar en el pasacalle que culminó en la Plaza de Armas.

Una de estas exautoridades, que incluso se animó a subir al estrado oficial fue Yamel Romero (alcalde de Arequipa 2033-2006), que recientemente se reincorporó como militante al Partido Aprista Peruano, al cual se desafilió en el 2021 para unirse a Fuerza Popular.

Romero publicó una foto en donde se le ve celebrando luego del recorrido con Yamila Osorio, exgobernadora de Arequipa, Benigno Cornejo, exalcalde de Cerro Colorado, entre otros personajes.

Otras de las figuras políticas presentes fue Alfredo Zegarra, actualmente con sentencia en primera instancia de 6 años de prisión por colusión agravada. En el caso de sus aspiraciones políticas es conocida su militancia corta en el partido Progresemos. Junto a él también se pudo apreciar al exalcalde de Yanahuara, Elvis Delgado, ambos exmilitantes del partido Progresemos y hoy sin una organización política definida.

En este aniversario tampoco faltaron figuras de alcance nacional; Fernando Olivera, precandidato presidencial por el partido Frente La Esperanza, se hizo presente sobre el final de la Entrada de Ccapo, esto luego de brindar una conferencia sobre su candidatura.

SALUDOS

El concejal José Suárez y los consejeros Marleny Arminta y Osías Ortiz no dudaron en publicar saludos a la ciudad con fotos de sus actuaciones.