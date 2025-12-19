Alrededor de 7 mil personas se congregaron la mañana del jueves en la plaza España para marchar hacia la sede principal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en El Filtro, exigiendo la nulidad de todo lo actuado hasta la fecha en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2025-2045 y del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT).

Juan Carlos Gonzales, representante de la Coordinadora Política Social, señaló que no fueron recibidos por autoridad alguna, mandándolos a dialogar con el subgerente de Asentamientos Humanos y Habilitaciones Urbanas, Harry Gómez. “Nosotros le hemos dicho que no teníamos nada que conversar con el subgerente, porque no tiene capacidad de decisión”, expresó.

Los manifestantes impidieron el paso vehicular en El Filtro hasta el mediodía, hora para la cual se retiraron del lugar, advirtiendo que las protestas continuarán.

SITUACIÓN

El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, manifestó que se recibieron alrededor de 800 observaciones entre octubre y diciembre, donde se recibieron expedientes luego de sostener diálogos con asociaciones y alcaldes, además de dar cuenta de casos en los que no procederían.

“Las movilizaciones se les respeta, pero, la arquitecta Patricia Muñoz en ese sentido ha sido muy diligente y ha atendido a todas las asociaciones y les ha dicho si hay o no posibilidades. Si una asociación viene y dice que vive en una torrentera es casi imposible”, señaló.

En cuanto a aquellos casos en los que se evidencie la existencia de poblaciones que radican 15 años, con ciertas situaciones especiales y cuenten con saneamiento físico legal, Rivera expresó que se aplicará una multa a los municipios distritales por darles acceso a zonas donde no debería haberse dado, “vamos a mostrarles el plano de como quedó el PDM pasado a como está hoy en día para que vean en realidad quienes han sido los causantes de la depredación de la campiña”, acotó.

OBSERVACIONES

El levantamiento de observaciones se realizará in situ, en base al expediente se hará una visita de campo. La autoridad edil sostuvo que algunos justificaron estas observaciones presentando recibos de agua y luz, dando razón a la existencia de viviendas en zonas que fueron consideradas como no urbanizables.

En cuanto al plazo del levantamiento de observaciones, Rivera confirmó que este será hasta el 11 de febrero, haciendo énfasis en que solo se trata del levantamiento de observaciones, más no de la presentación de nuevos expedientes, cuya etapa finalizó el 11 de diciembre.

“Después lo tienen que aprobar en directorio, estaríamos hablando de la segunda quincena de febrero, al municipio debe estar llegando la primera quincena de marzo y a partir de ahí se tendrá que trabajar”, explicó.

NEGATIVA

Dirigente señaló que no se obligó a asociados a participar, aunque algunos refirieron que fueron llevados para presionar la aprobación del PDM.