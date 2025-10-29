El 9 de noviembre se concretará la firma del convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Proinversión, que permitirá dar el impulso definitivo al Megapuerto de las Américas – Corío, en la provincia de Islay. Así lo confirmó el asesor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del GRA, Mario Zúñiga Martínez.

NUEVAS FECHAS

El convenio debía suscribirse el 10 de octubre, pero la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte el día previo, impidió la ceremonia. Por ello, recientemente el gobernador regional Rohel Sánchez se reunió con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien ratificó el compromiso de concretar la firma.

Aunque la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aún elabora un estudio de demanda de carga para la zona sur, que se entregará a fines de noviembre, el asesor precisó que dicho documento no es indispensable para la firma del convenio, sino una herramienta de respaldo técnico, ya que la existencia de demanda está plenamente acreditada por el flujo comercial hacia el Asia-Pacífico.

“El puerto de Corío está diseñado para movilizar hasta 100 millones de toneladas de carga, y existe una demanda potencial real en la región. Solo Brasil exporta más de 220 millones de toneladas métricas de hierro y cerca de 100 millones de toneladas de soya hacia China por la ruta atlántica. La vía más conveniente y competitiva es por el Pacífico, y Corío representa esa oportunidad logística. No estamos hablando de una idea, sino de una necesidad concreta del mercado”, afirmó Zúñiga.

El asesor resaltó que Corío reúne dos condiciones fundamentales para su desarrollo: conectividad y demanda. Explicó que la zona cuenta con la ruta interoceánica que conecta desde Iñapari hasta Matarani e Ilo, además de 390 kilómetros de ferrovía entre Puno y Arequipa, restando solo completar un tramo de 710 kilómetros entre Inambari e Iñapari.