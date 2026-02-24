La quebrada Chullo se activó nuevamente la tarde de este martes, debido a las intensas lluvias que se registran en la ciudad de Arequipa, generando preocupación entre los vecinos de varios distritos de la provincia.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó a los pobladores de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara, especialmente en sectores como Ángeles de Cayma, avenida Metropolitana, complejo Flora Tristán y Tahuaycani, ante el incremento del caudal y el arrastre de lodo y escombros.

La reactivación de la quebrada ocurre pocas horas después de que el Gobierno Regional de Arequipa realizó la demolición del puente Concordia, ubicado en Yanahuara, medida que se realizó a fin de reducir la colmatación y desborde de la torrentera.

Pese a los trabajos con maquinarias, los municipios distritales, la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional aún no concluyeron los trabajos de limpieza de arena, piedras y escombros acumulados a lo largo del cauce de la quebrada Chullo, tras las precipitaciones registradas en los últimos días. La colmatación del canal incrementa el riesgo de nuevos desbordes.

Las lluvias de esta tarde empezaron en el sur, en el distrito de Polobaya con una precipitación pluvial de 9 litros por metro cuadrado en una sola hora y continuó también en otros distritos como Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Miraflores y el Cercado de Arequipa, donde se reportan vías anegadas y tránsito lento.

