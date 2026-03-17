La Municipalidad Provincial de Arequipa pondrá a consulta del Concejo Municipal el pedido de las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes de Arequipa (SIT) para incrementar la tarifa del pasaje urbano, tras la protesta realizada este lunes por transportistas formales.

El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, se comprometió ante los manifestantes a convocar a una sesión extraordinaria del concejo municipal este jueves con el fin de analizar la solicitud presentada por las empresas concesionarias.

Los transportistas recordaron que el pedido de reajuste tarifario fue presentado en noviembre de 2025, pero debido al reciente incremento del precio del combustible y los mayores costos de operación, solicitaron que la demanda sea atendida en el menor plazo posible.

Sin embargo, el contrato vigente entre las diez concesionarias del SIT y la Municipalidad establece que, durante la fase preoperativa del sistema, el pasaje urbano se mantiene en S/ 1.00 y no puede ser modificado de manera unilateral.

Durante la protesta de esta mañana, los transportistas advirtieron que, si no obtienen una respuesta a su pedido, podrían paralizar el servicio de transporte urbano, lo que afectaría a miles de usuarios en la ciudad. No obstante, la Municipalidad podría recurrir a denuncias por abandono de ruta.

El gerente municipal, Pablo Salinas, explicó que antes de ser debatido en el concejo, el pedido será evaluado por la Gerencia de Transportes, que elaborará un informe técnico sobre la viabilidad de modificar la tarifa.

Posteriormente, el documento será presentado en sesión de concejo, donde los regidores analizarán la propuesta y decidirán si corresponde o no aprobar un incremento en el costo del pasaje urbano.

La regidora Rocío Mango señaló que esperan la propuesta técnica, legal de la gerencia de Transportes, además de, el dictamen de la Comisión de Transportes (integrada por concejales). Aun se desconoce el monto del incremento, pero a la fecha, los transprotistas cobran S/1.50, bajo el sustento del incremento del precio del combustible de S/13.50 a S/20 por galón.

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