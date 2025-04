Las llamadas telefónicas con códigos de otros países no deben ser respondidas. Esa fue la recomendación que dio ayer el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, porque se trataría de una modalidad del “escopetazo” para atrapar a las nuevas víctimas de extorsión.

Se trata de una llamada a miles de usuarios y quien responda, se convierte en la nueva víctima. Sin embargo, instó a los ciudadanos a no dejarse intimidar por las amenazas de los delincuentes y a denunciar el hecho. “En primer lugar, no se enfrenten, para eso está la Policía; guarden las evidencias, las amenazas, los mensajes y todo para que nos ayuden a desarticular estas bandas que trabajan en extorsiones”, resaltó Benavides.

SIN IDENTIFICAR

A pesar de la alerta, el general reconoció que aún no se ha podido determinar el origen de estas llamadas internacionales. Mientras tanto, el problema de las extorsiones siguen en aumento en Arequipa, con un promedio de 40 denuncias mensuales. La cifra podría ser mayor, ya que muchas personas no denuncian por temor a sufrir atentados. ”Sin denuncia, no podemos actuar”, precisó.

Respecto a la declaratoria de emergencia de la Policía, el general señaló que en la región Arequipa hay una brecha de 400 patrulleros, fuera de los 100 que adquiere el Gobierno Regional de Arequipa bajo la modalidad de Obra Por impuesto, pero la compra de estas unidades, así como de armamentos, chalecos antibalas y otros, depende del Ministerio del interior.

En conclusión, la declaratoria de emergencia a la Policía, aún no ha permitido asumir ninguna otra medida excepcional o extraordinaria para mejorar la productividad de los agentes o cambiar de estrategias para la lucha contra la criminalidad organizada que cada vez aqueja a los peruanos.