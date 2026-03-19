El Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas consideró que el subsector minero peruano culminó el año 2025 consolidando su rol como uno de los principales motores de la economía nacional.

Precisa que se registraron resultados favorables en materia de producción, empleo e inversión, en un contexto de progresiva estabilización operativa y fortalecimiento de su capacidad productiva.

La producción nacional de cobre acumulada entre enero y diciembre alcanzó su mayor nivel histórico, superando los máximos previos registrados en la serie estadística y posicionando al 2025 como un año récord para la minería cuprífera nacional. Este desempeño estuvo respaldado por la continuidad operativa de importantes unidades extractivas, mejoras en los procesos productivos y la recuperación gradual de operaciones que enfrentaron restricciones en periodos anteriores.

DETALLES

Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ese crecimiento fue impulsado por el cobre, el zinc y la plata. Estos minerales mantuvieron altos volúmenes de producción. El oro no se quedó muy atrás.

De acuerdo con esos datos, la minería formal tiene presencia importante en regiones como Áncash, Junín, Lima, Pasco, Moquegua, Arequipa y Apurímac.

IMPORTANCIA DEL COBRE

La producción anual de cobre, entre enero y diciembre de 2025, alcanzó 2 769 794 TMF, un 1.2 % más que en el mismo periodo de 2024 (2 736 237 TMF). Este resultado marca la mayor producción anual de cobre en la historia del país.

A nivel empresarial, Southern Perú lideró la producción nacional con 14.84 % del total. Le siguieron Minera Las Bambas, con 14.83 %, y Sociedad Minera Cerro Verde, con 14.7 %. Las tres compañías concentraron casi la mitad de toda la producción.

En el plano regional, Moquegua lideró con 17.2 % del total nacional. Arequipa ocupó el segundo lugar con 14.9 %, seguida por Apurímac y Áncash, con 14.8 % y 14.6 %, respectivamente. Cuatro regiones que concentraron más del 60 % de la producción nacional.

PLATA Y ZINC

La producción de zinc alcanzó 1 506 413 toneladas métricas finas (TMF). Antamina lideró la producción con 34.4 %, seguida por Volcan, con 11 %, y Nexa Resources, con 6.2 %. Estas tres empresas concentraron más de la mitad de la producción nacional.

Desde una mirada nacional, Áncash encabezó el ranking regional con 38.6 % del total, muy por encima de Junín, con 15.6 %, y Lima, con 13.4 %. Tres regiones que reunieron más de dos tercios de la producción de zinc.

En plata, Antamina ocupó el primer lugar con 15.4 % del total nacional, seguida por Compañía de Minas Buenaventura, con 11 %, y Minera Chinalco Perú, con 6.2 %. A nivel regional, la producción se concentró principalmente en Áncash, Lima y Pasco, que en conjunto superaron el 50 % del total nacional.

ORO QUE BRILLA

La producción nacional acumulada de oro llegó a 108 906 740 gramos finos, una ligera reducción de 0.7 % frente a 2024.

A nivel empresarial, Yanacocha lideró la producción nacional con 14.7 %, seguida por Poderosa, con 7.9 %, y Boroo Misquichilca, con 5.4 %. Las tres compañías concentraron un tercio de la producción nacional.

La Libertad se mantuvo como el principal productor con 27.9 %, seguida por Cajamarca, con 23.9 %, y Arequipa, con 21.5 %. Allí se concentró más de dos tercios de la producción aurífera del país.

Resultado de estas cifras, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones mineras sumaron 54 535 millones de dólares, lo que representó un aumento de 24 % frente al mismo periodo de 2024, cuando las ventas afuera sumaron 43 987 millones de dólares.

En un contexto de creciente demanda de minerales a nivel mundial, estas cifras aportan una mirada clara sobre el desempeño de la minería formal en el país, evidenciando cómo esta industria sostiene economías y concentra esfuerzos productivos en regiones clave.