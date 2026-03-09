Desde hoy 9 de marzo reiniciaron la atención de consulta externa en el hospital Honorio Delgado Espinoza, luego que los médicos levantaron la huelga indefinida el último sábado. Sin embargo, aún no hay una medida clara para reprogramar las citas.

El reinicio de atenciones en diferentes especialidades, generó la formación de largas colas y lamentablemente, los pacientes tuvieron que madrugar desde tempranas horas, pese a sus dolores y malestares.

La Federación Médica levantó la huelga indefinida luego de 19 días de protestas y formarse mesas de trabajo. Cabe recordar que el paro no solo fue en Honorio Delgado Espinoza, sino también en Goyeneche y otros nosocomios al interior de la región, pero la suspensión de atenciones en el Honorio Delgado impactó a mayor número de pacientes, pues se dejó de atender a 800 citas por día.

El Colegio Médico de Arequipa tuvo que interceder como mediador entre los cuerpos médicos de los hospitales y la Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa, dejando de lado a la Gerencia Regional de Salud (Geresa), al cual acusaron de no entablar el diálogo.

En cuanto a retomar las citas dejadas de lado, los médicos indicaron que se tratará de atender a 1 o 2 pacientes más por consulta.

Los médicos exigen la salida del gerente regional Walther Oporto, por la agudización de la crisis en los hospitales por falta de insumos, medicamentos y equipos.

VIDEO RECOMENDADO