Reiniciaron los trabajos para terminar la construcción del puente Virgen de Chapi, uno de los principales componentes de la autopista Arequipa–La Joya, luego de activarse el seguro CAR (Todo Riesgo para Contratistas), requisito indispensable para continuar la obra.

De acuerdo al Gobierno Regional de Arequipa, el proyecto tiene un avance físico del 92 %, por lo que se prevé que terminaría en aproximadamente 45 días. En esta etapa final se ejecutarán labores como el arenado del acero corrugado, el vaciado de la losa superior, la instalación de barreras de concreto tipo Jersey, la colocación de la carpeta asfáltica y la señalización vial.

Según la Gerencia de Infraestructura, la paralización se debió a la exigencia legal de contar con la póliza CAR, un seguro obligatorio en obras de alto riesgo. Precisó que el proceso se retrasó porque varias aseguradoras se negaban a emitir la cobertura al tratarse de un saldo de obra. Sin embargo, la semana pasada se logró activar la bolsa CAR, lo que permitió a la empresa contratista presentar finalmente el seguro requerido.

Los trabajos se reanudaron el 19 de marzo bajo la modalidad de contrata y están a cargo de la empresa Ingeniería y Construcción Máximo S.A.C. (Icomax), con una inversión de 5 millones 166 mil 327 soles.

Terminar la construcción del puente Virgen de Chapi permitirá conectar Arequipa y el distrito de La Joya.

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