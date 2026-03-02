El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció el reinicio de las obras para terminar el túnel en las vías rurales AR-603 y AR-606, en el distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, tras una reunión el último domingo con los pobladores de la zona.

El anuncio se dio en medio del malestar de los comuneros, quienes hace dos semanas advirtieron que realizarían una protesta masiva ante la paralización del proyecto por 4 años.

La construcción del túnel se encuentra detenida desde el año 2021, con un avance físico del 58%. Sin embargo, pese al anuncio oficial de reactivación, el Gobierno Regional aún no cuenta con un cronograma definido de trabajo debido a que el expediente de saldo de obra aún no fue aprobado.

Los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa se reunieron con los pobladores, ante el anuncio de una protesta masiva (Foto: GRA)

Sin este documento técnico que debe establecer presupuesto actualizado, plazo de ejecución y condiciones para la culminación del proyecto, no se puede convocar formalmente a la licitación para contratar a la empresa ejecutora, considerando las observaciones técncias al diseño del túnel que solo cuenta con 5 metros de altura y 5 de ancho.

SIN DETALLES TÉCNICOS

El gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, evitó responder a Correo sobre el estado real del proyecto, señalando que la información ya había sido difundida en redes sociales. No obstante, hasta el momento no se ha publicado información técnica detallada sobre la aprobación del expediente de saldo de obra.

En la página institucional solo se informó sobre la reunión con los comuneros y el anuncio de reactivación, pero no se han precisado plazos para la convocatoria del proceso de selección, ni el costo total del proyecto, ni el tiempo estimado de ejecución del proyecto.

Por su parte, el regidor Modesto Ludeña confirmó a Correo que esta tarde viajan a la ciudad de Arequipa junto al alcalde de Pampamarca y otros pobladores para reunirse este martes 3 de marzo con funcionarios del Gobierno Regional. En dicha cita, se espera recibir la resolución que apruebe el expediente técnico.

La construcción del túnel responde al derrumbe ocurrido en el sector Chipito, que dejó inhabilitada la vía de acceso hacia Pampamarca, afectando a más de 1500 comuneros.

Ante la falta de avances concretos y el prolongado retraso de la obra, los pobladores habían anunciado medidas de protesta contra el GRA, exigiendo soluciones definitivas para restablecer la conectividad en la zona y evitar los riesgos al transitar por la vía, pese a los derrumbes en temporada de lluvias.

VIDEO RECOMENDADO