El rescatista Eloy Cacya, conocido por encontrar los cuerpos de Ciro Castillo en el Colca y Oliver Toledo cerca al Santuario de la Virgen de Chapi, se sumó desde ayer en la búsqueda de la dirigente del distrito de Quequeña, Marilú Llantoy Libandro.

Marilú Llantoy se encuentra desaparecida desde el 30 de setiembre. Familiares y amigos la buscan por los distritos sur oriental de la ciudad de Arequipa.

“El martes del 30 sale en la mañana de la casa, le dice a mi abuelita que iba a trabajar y luego al centro a comprar alimento para sus animales. Ese mismo día la vieron en la tarde en el Avelino Cáceres, la embarcan en el bus a Quequeña y no llega a la casa. Llevamos nueve días de búsqueda, tiene el ceular apagado”, señaló la sobrina Juana Choque Neyra.

Sin embargo, Juana informó que Eloy Cacya se sumó ayer a la búsqueda. “Comenzó a buscar por Quequeña y ahora está camino a Chapi. Hemos caminado por casas abandonadas, quebradas, cerros y no encontramos a mi tía”, apuntó.

Realizaron la denuncia de desapareción en la dependencia policial de la zona. Encontraron gotas de sangre en el paradero 9 a Quequeña. “Pedimos a la Policía que se sume a la búsqueda”, dijo Juana, que llegó hoy a la División de Investigación Criminal (Divincri).