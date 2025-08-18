El retrato de Everardo Zapata Santillana, ilustre educador y creador de “Coquito” fue incorporado este lunes a la Galería de Arequipeños Ilustres del Museo Histórico Municipal “Guillermo Zegarra Meneses”, en el marco de las celebraciones por el 485° Aniversario de Arequipa.
La ceremonia contó con la presencia del propio educador de 99 años, quien llegó acompañado de su esposa, hijos, y demás familiares. Además, estuvo presente el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, entre otras autoridades.
Con este reconocimiento en vida, Everardo Zapata comparte espacio junto a destacados personajes de la Ciudad Blanca, como el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; los hermanos Dávalos, José Santos Dávalos Salazar y Víctor Lino Dávalos Salazar, y más.
El alcalde Víctor Hugo Rivera destacó la trascendencia del homenaje. “A más de 70 años, es un símbolo. A sus 99 años, su cumpleaños fue el 15 de agosto, no son coincidencias, don Everardo a nombre de la Municipalidad, Arequipa, país, gracias por lo que hizo por nosotros", expresó.
Resaltó que los hijos, nietos, bisnietos y descendientes de Everardo se sentirán orgullosos, cada vez que pasen por la Galería de Arequipeños Ilustres.
Cabe mencionar que el pedido fue formalizado el 25 de agosto de 2023 y presentado por el ciudadano Franklin Percy Murguía Huillca, quien solicitó rendir homenaje al creador del reconocido método de enseñanza “Coquito”.