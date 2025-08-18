El retrato de Everardo Zapata Santillana, ilustre educador y creador de “Coquito” fue incorporado este lunes a la Galería de Arequipeños Ilustres del Museo Histórico Municipal “Guillermo Zegarra Meneses”, en el marco de las celebraciones por el 485° Aniversario de Arequipa.

La ceremonia contó con la presencia del propio educador de 99 años, quien llegó acompañado de su esposa, hijos, y demás familiares. Además, estuvo presente el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, entre otras autoridades.

Con este reconocimiento en vida, Everardo Zapata comparte espacio junto a destacados personajes de la Ciudad Blanca, como el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; los hermanos Dávalos, José Santos Dávalos Salazar y Víctor Lino Dávalos Salazar, y más.

El alcalde Víctor Hugo Rivera destacó la trascendencia del homenaje. “A más de 70 años, es un símbolo. A sus 99 años, su cumpleaños fue el 15 de agosto, no son coincidencias, don Everardo a nombre de la Municipalidad, Arequipa, país, gracias por lo que hizo por nosotros", expresó.

Resaltó que los hijos, nietos, bisnietos y descendientes de Everardo se sentirán orgullosos, cada vez que pasen por la Galería de Arequipeños Ilustres.

Retrato del creador de “Coquito” ya forma parte de la galería de Arequipeños Ilustres. Foto: GEC.

Cabe mencionar que el pedido fue formalizado el 25 de agosto de 2023 y presentado por el ciudadano Franklin Percy Murguía Huillca, quien solicitó rendir homenaje al creador del reconocido método de enseñanza “Coquito”.