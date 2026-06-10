Los dirigentes vecinales, gremios locales y colectivos de la sociedad civil organizada realizaron un plantón frente a la sede de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Los manifestantes exigieron que se agilice la emisión de la opinión técnica sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto que beneficiará a 105 asentamientos humanos, requisito indispensable para el inicio de las obras físicas. Asimismo, advirtieron que radicalizarán sus medidas de fuerza si las autoridades continúan dilatando los plazos.

El dirigente Wilder Farfán enfatizó la urgencia de iniciar los trabajos, recordando que miles de familias siguen padeciendo por la falta de servicios básicos, una situación que se agrava ante el anuncio de un próximo Fenómeno El Niño Costero.

“Estamos exigiendo a la ANA que cese la dejadez. La prolongación de su respuesta nos está perjudicando directamente, retrasando el inicio de la ejecución física del proyecto”, denunció de forma enérgica.

Por su parte, el representante de la sociedad civil, William Ancajima, señaló que hace un mes el consorcio a cargo les entregó un cronograma que fijaba el inicio de las obras para julio, ingresando por la zona de Medio Piura; sin embargo, temen un nuevo retraso por la falta del permiso ambiental.

“Nos preocupa enormemente. Si esto no se agiliza, tomaremos medidas más radicales. No podemos permitir que la obra coincida con el inicio de las lluvias en enero, lo que paralizaría los trabajos y tiraría el dinero al agua. Exigimos que la gestión administrativa avance rápido para evitar trabas”, manifestó Ancajima.

Tras la ruidosa protesta, una comitiva de dirigentes fue recibida por altos funcionarios de la ANA. Tras la mesa de diálogo, los representantes vecinales otorgaron una tregua de 15 días calendario para que la institución emita una respuesta definitiva y formal respecto al EIA.